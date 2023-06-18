Matematik öğretmeni anne, bebeğini yıkarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Denizli'de matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki kadın, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Annenin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN AĞLAMA SESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 1903 Sokak'ta özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı. Çaray'ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi.

BANYODA CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray'ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.