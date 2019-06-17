Son Dakika Haberleri: Denizli'de mayıs ayında 911 konut satıldı
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Denizli'de mayıs ayında 911 konut satıldı

38 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de mayıs ayında 911 konut satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de mayıs ayında 911 konut satıldı.

Denizli'de konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 oranında azalarak 911 oldu. Bu satışların 315'i ilk satış, 596'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 oranında azalış göstererek 75 oldu. 75 ipotekli satışın 32'si ilk satış, 43'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 oranında azalış göstererek 836 oldu. Bu satışların 283'ü ilk satış, 553'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli
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