"Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Denizli'de Pamukkale Üniversitesince (PAÜ) düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu" başladı.

PAÜ Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sürecinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Ersoy'un dini hassasiyeti yüksek bir kişi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gülsevin, "O iyi bir Müslüman ve Türk milliyetçisi. Hiçbir yere ve görüşe sığdırılabilecek birisi değil." ifadelerini kullandı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sempozyumun, İstiklal Marşı'nın daha iyi anlaşılması ve algılanmasını sağlayacağına inandığını ifade etti.

Yarın sonra erecek sempozyum kapsamında birçok oturum ve şiir dinletileri yapılacak.