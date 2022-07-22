Erbay'ı bulmak için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD , AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Erbay, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor - Son Dakika

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