Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen 69 yaşındaki Mustafa Erbay için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, TOKİ Mahallesi'ndeki evinden dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ayrılan Mustafa Erbay (69), akşam evine dönmedi.
Hayvanların kendi başlarına ağıllarına döndüğünü gören Erbay'ın yakınları, durumu emniyet birimlerine bildirdi.
Erbay'ı bulmak için İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
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