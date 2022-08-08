Acıpayam'da deprem

Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 07: 41'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Atilla Özer - İHA)