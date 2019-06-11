Son Dakika Haberleri: Denizli'de mermer yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
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Denizli'de mermer yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

5 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 30 metre yükseklikten devrilen mermer blok yüklü aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de mermer yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde, 30 metre yükseklikten devrilen mermer blok yüklü aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık'ın kullandığı mermer blok yüklü kaya kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya devrildi.

Kazada ağır yaralanan Özışık, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Özışık'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçinin, geri manevra yapmak istediği sırada aracın kontrolünü kaybederek ocağın zeminine düştüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Kocabaş, Honaz, Denizli, Güncel
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