Son Dakika Haberleri: Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti
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Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti

32 dakika önce

Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti, System.String[]
Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Denizli'de estivalde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, seyirci ile buluştu. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Özbey, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Özbey'in şarkılarına eşlik eden binlerce hayranı, dosyasıya eğlendi.

Şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturan Özbey, performansıyla seyircileri mest etti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Merve Özbey, Denizli, Magazin
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