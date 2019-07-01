Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti
32 dakika önce
Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey
, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.
Denizli'de estivalde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, seyirci ile buluştu. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Özbey, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Özbey'in şarkılarına eşlik eden binlerce hayranı, dosyasıya eğlendi.
Şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturan Özbey, performansıyla seyircileri mest etti. - DENİZLİ
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