Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti
27 dakika önce
Denizli'de Merve Özbey rüzgarı estiDENİZLİ - Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
'de Merve Özbey
rüzgarı esti
DENİZLİ - Denizli'deki bir festivalde sahne alan şarkıcı Merve Özbey, birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.
Denizli'de estivalde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, seyirci ile buluştu. Şarkılarıyla binlerce hayranını coşturan Özbey, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Özbey'in şarkılarına eşlik eden binlerce hayranı, dosyasıya eğlendi.
Şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturan Özbey, performansıyla seyircileri mest etti.
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