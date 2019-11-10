Denizli'de meslek liseliler Atatürk'e sevgilerini koreografiyle gösterdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul bahçesinde toplanan 650 öğrenci, hazırladıkları koreografide oluşturdukları Türkiye haritası ile Atatürk'ü andılar.

Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 650 öğrenci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene" marşı eşliğinde hazırladıkları koreografiyle Türkiye haritası, içerisine de Türk bayrağındaki ve ay-yıldızı oluşturan öğrenciler, bu anları drone ile görüntüledi.