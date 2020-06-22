Denizli'de meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler ihraç edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri tarafından dikilen 10 bin maske, Hollanda'ya ihraç edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskelerin yurt dışına gönderilmesi dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, okulun atölyesini gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'dan bilgi aldı.

Vali Atik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Aydınlı ve diğer protokol üyeleri ile, okulun atölyesinde öğrenciler tarafından dikilen maskeleri Hollanda'ya götürecek tıra sembolik olarak yükleme yaptı.

Vali Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın maske sıkıntısı çektiği bir dönemde okulda üretilen maskelerin ihracatına başlandığını belirterek, "Bu anlamda çok önemli. Bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, başımıza gelen felaketlerde ne kadar organize çalıştığımızın, çalışabileceğimizin, tüm fertlerimizin 7'den 70'e herkesin ülkesinin, vatanının, devletinin, milletinin yanında olduğunun en büyük göstergesi." dedi.

Hayırsever iş adamı Osman Aydınlı da pandemi döneminde okulda üretilen 1 milyon 200 bin maskenin çeşitli kamu kuruluşlarına dağıtıldığını, bugün de ihracata başlandığını ifade etti.

Aydınlı, "Kumaşı biz verdik. Öğrenciler çok iyi performans gösterdiler ve okulun döner sermayesi iyi bir para kazandı. Bunun bir başlangıç olmasından dolayı çok sevinçliyim. Bizim pazarlama birimimizle birlikte bunu devam ettirecekler. 20 bin sipariş daha geldi." diye konuştu.

10 bin maske yola çıktı

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Gül Yazıcı ise yurt dışı için "gaga maske" denen burun kısmında hava boşluğu olan özel maskeler ürettiklerini belirterek, "Almış olduğumuz sipariş üzerine nefes almayı rahatlattığı için bu şekilde dikiyoruz maskelerimizi. Ürettiğimiz 10 bin maske Hollanda'ya gidecek. Siparişlerimiz ve atölyemizde üretimimiz devam ediyor. İki atölyeyi açmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Gökşin Memus da, 23 Mart'tan beri gönüllü olarak okulda çalıştıklarını dile getirerek, "Burada maske üretiyoruz. Günde tek kullanımlık 6 bin maske dikiyoruz." dedi.

Törene, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Hollanda'ya ilk etapta 10 bin maskenin ihraç edildiği, 20 bin maske ihracı için üretimin devam ettiği bildirildi.