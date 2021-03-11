Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri hava dezenfeksiyon cihazı üretti - Son Dakika

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında hava dezenfeksiyon cihazı geliştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada, lisede Elektrik-Elektronik alanı öğretmeni ve öğrencilerinin koronavirüsle mücadele kapsamında bir cihaz geliştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları ile "Sarazon" ismi verilen cihazın marka tescilini de yaptırdıklarını anlatan Ekici, "Markamız tescil edildi. Hava ve suya ozon verme özelliği olan cihazımızla su içindeki, havadaki, yiyeceklerimiz ve kullandığımız eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, mantar ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyor. Sarazon cihazımızın kimyasal temizleme ve dezenfektan maddelerinden farkı geride hiçbir atık madde bırakmamasıdır." dedi.

Ekici okulun atölyesinde ahşap ve polikarbon olarak 3 farklı ozon dezenfeksiyon cihazı üretilerek satışına başlandığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Muhammet Akın ise ozon cihazını ürettikleri için mutlu olduğunu anlatarak, "Cihazımız havadaki mikrop ve bakterileri yok ediyor. Bunları üretmemizdeki amaç ülkemize ve milletimize ekonomik olarak katkıda bulunmak." değerlendirmesinde bulundu.