Denizli'de, metruk binada yangın
1 saat önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:44 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Murat Dede Mahallesi
390 Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan binada, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, soruşturma başlattı.
- Denizli
Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar