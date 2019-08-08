Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar
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Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar
İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Deprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılar Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada