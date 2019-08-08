Son Dakika Haberleri: Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

2 saat önce

Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar.

Denizli'de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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