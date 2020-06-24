Denizli'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Kudret Dinek (26) idaresindeki 20 ADT 815 plakalı otomobil, sabaha karşı Pınarcık Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenen Dinek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.