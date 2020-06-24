Denizli'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenen Dinek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Kudret Dinek (26) idaresindeki 20 ADT 815 plakalı otomobil, sabaha karşı Pınarcık Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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