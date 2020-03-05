Denizli'de meyve sebze yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de meyve sebze yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Denizli'de meyve sebze yüklü kamyon devrildi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meyve sebze taşıyan kamyonun devrilmesi, Denizli-Antalya kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Denizli'de meyve sebze yüklü kamyon devrildi, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meyve sebze taşıyan kamyonun devrilmesi, Denizli- Antalya kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan aldığı 20 ton meyve ve sebzeyi Denizli'ye getiren Cahit Değirmenci yönetimindeki 45 TY 512 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisi Karataş kavşağı yakınlarında refüjde devrildi.

Yaklaşık 100 bin liralık meyve ve sebzenin yola saçılması sonucu, Denizli-Antalya kara yolunda trafik bir süreliğine durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri kara yolunda önlem alırken, ulaşım kontrollü sağlandı.

Çekici ile devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından sağlam ürünler kamyonetlere yüklendi. Yola saçılan meyve ve sebzeler, iş makinesiyle temizlendikten sonra trafik normale döndü.

Cankurtaran, Pamukkale, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'daki dünyanın en eski batığında yüze yakın bakır külçe bulundu
Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' cinayeti Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de meyve sebze yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]