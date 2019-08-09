Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı
1 saat önce
Denizli'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:45 Kaynak: İHA
'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Ankara
karayolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ
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