Son Dakika Haberleri: Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı
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Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı

1 saat önce

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı, System.String[]
Denizli'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Ankara karayolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:45 Kaynak: İHA
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