Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika

Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi yaralandı.

Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 27 kişi yaralandı.


Çivril'den şehir merkezine yolcu taşıyan Cengiz Koca idaresindeki 20 L 9969 plakalı midibüs, sağanağın etkili olduğu Denizli- Çal yolunun Zıpır Yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.


Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Aracın altında kalarak yaşamını yitiren Halil Cansolak'ın (8) cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Yaralanan 27 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Denizli, Honaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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