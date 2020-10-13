DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, midibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Demirkapan (69), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarayköy'ün Uyanık Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demirkapan, dün saat 18.00 sıralarında, çocuklarını ziyaret ettikten sonra bisikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Sığma Mahallesi'ne geldiğinde, Ercan Türkeli'nin idaresindeki 20 BF 354 plakalı midibüs, Yusuf Demirkapan'ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Demirkapan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demirkapan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, midibüs şoförü Ercan Türkeli'ni gözaltına aldı.