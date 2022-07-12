Muhammet Üzelce idaresindeki 20 M 0299 plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Üniversite Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mehmet Ece yönetimindeki 20 BU 159 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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