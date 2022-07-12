Denizli'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muhammet Üzelce idaresindeki 20 M 0299 plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Üniversite Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mehmet Ece yönetimindeki 20 BU 159 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ece ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.
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