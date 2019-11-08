Son Dakika Haberleri: Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıDENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli - Acıpayam karayolu üzeri Belevi Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte olan 09 PS 869 plakalı minibüs sürücüsü Sedat Ç., karşı şeritten gelen 15 HA 468 plakalı ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Sedat Ç., Vedat Ç. ve ticari kamyonette bulunan Seyhan A. ve Kader A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise bir başka yaralanmayı önlemiş oldu.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Denizli'de minibüs ile ticari kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:44 Kaynak: İHA
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