Son Dakika Haberleri: Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı
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Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çameli'nden Denizli yönüne giden Sedat Ç. idaresindeki 09 PS 869 plakalı minibüs, Belevi Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Seyhan A'nın kullandığı 15 HA 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Sedat Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Vedat Ç, araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bu kişiler ile diğer yaralılar sürücü Seyhan A. ve yanındaki Kader A, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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