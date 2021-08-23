Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı