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Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika

Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada taş ve sopalarla dövülen çiftçi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
01.12.2023 - 06:23,  Güncelleme: 07:54
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Denizli'de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

MİRAS YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'de Miras Kavgası Sonucu Çiftçi Taş ve Sopalarla Dövülerek Öldürüldü

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz'i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Deniz, Jandarma, Denizli, Şiddet, Ölüm, Soruşturma, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü - Son Dakika
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