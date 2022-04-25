Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanık yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanık yakalandı

25.04.2022 18:48
Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanık yakalandı

Denizli'de, 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsü yeniden tutuklandı.

Denizli'de, 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsü yeniden tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri 24 Mart'ta Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tahliye edilen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı devriye sırasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Kimlik tespiti yapıldıktan sonra hakkında yakalama kararı bulunduğu anlaşılan M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Öte yandan Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, zanlının yakalanmasında emeği geçen polis teşkilatına teşekkür etti.

Olay

Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta M.K'nin (26) kullandığı otomobil önce motosiklete daha sonra minibüse çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır (19) yaşamını yitirmiş, minibüsteki bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan M.K, ilk duruşmada alkollü araç kullandığını kabul etmişti. Sanık, 24 Mart'ta görülen duruşmada ise tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısının M.K'nin tahliyesine yönelik itirazını inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, olay anında 2,71 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ara tahliye kararını iptal ederek, tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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Otomobil, Denizli, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de motorlu kuryenin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tahliye edilen sanık yakalandı - Son Dakika


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