Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

06.06.2022 16:09
Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki sınav merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin üst aramasında 3 cep telefonu, 2 fotoğraf makinesi, 18 bağlantı kablosu ve 6 SIM kart ele geçirildi.

???????Daha önce de aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu belirtilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.?????????????????????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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