Motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen iki şüpheli Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Jandarma, K.K'nin Balçık Mahallesi'ndeki evinin avlusunda bulunan motosikletin kaybolması ile ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, motosikletin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ikamet eden Ş.Ü. (47) ve M.A.O. (40) tarafından çalındığını tespit etti.

Haklarında 40 suç kaydı olan Ş.Ü. ile 31 suç kaydı bulunan M.A.O. Dinar'da gözaltına alındı. Çivril'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.Ü, tutuklanırken, M.A.O, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, eğlenmek üzere geldikleri Çivril'de otomobillerinin arızalandığı, evlerine dönmek için motosikleti çaldıkları öne sürüldü.

Bu arada motosiklet çaldığı öne süren şüphelilerin görüntüleri kameralara yansıdı.