Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

10.03.2022 15:41
Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocabaş Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonucu 17 yaşındaki zanlı, yakalandı.

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Çalınan motoruna jandarma sayesinde geri kavuştu Son dakika haberleri: Çalınan motoruna jandarma sayesinde geri kavuştu Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Araştırma, Jandarma, Kocabaş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement