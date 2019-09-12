Denizli'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin kapısının önünde duran motosikletin çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Göveçlik Mahallesi'nde tekstil işçisi Ali Dingel'in (29) tekstil atölyesinin önüne park ettiği motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Dingel, motosikletini yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin, iş yeri önünde bir süre bekledikten sonra direğin kenarındaki motosikleti çaldığını tespit etti.

Motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde de şüpheli şahsın motosikletin yanına yaklaşması ve çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.