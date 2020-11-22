Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anını güvenlik kameraları kaydetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dokuzkavaklar Mahallesinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletin başlarını kapşonla kapatan iki kişi tarafından çalınması anları yer alıyor. Motosiklet sahibi Hidayet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletini evin önüne park ettiğini belirterek, "Hırsızlar motorumu çok profesyonel bir şekilde 5 dakika içinde iş yerimden çalmışlar. Zanlılardan biri güvenlik kamerasını görüyor ve etrafı gözetliyor. Diğeri ise güvenlik kameralarını görmesine rağmen motosikletimi çalıp kayıplara karışıyor. Bununla ilgili olarak emniyete bilgi verdim, şikayetçi oldum." dedi. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışmasını sürdürüyor.