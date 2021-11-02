Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde Çağrı Ç'nin (23) kullandığı 20 AAR 620 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, hafif ticari aracın kazadan sonra durmadan olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika