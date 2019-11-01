Denizli'de motosiklet kazası: 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Selim Kaya idaresindeki 20 BEL 93 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde seyrederken, park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, park halindeki kamyonete çarpan sürücünün yola savrulması ve ardından vatandaşların yardım için dışarıya çıkması yer alıyor.