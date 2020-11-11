Denizli'de motosikletin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi