Denizli'de motosikletin devrildiği kazada polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de motosikletin devrildiği kazada polis memuru hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Denizli'de motosikletin devrildiği kazada polis memuru hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, polis memuru Ali Aydın (48) yönetimindeki 20 GP 467 plakalı motosiklet, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde devrilerek sürüklendi.


Sürücü Aydın, 112 Acil Yardım ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Ağır yaralandığı belirtilen Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Kınıklı Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan ve yıllık izinde olduğu belirtilen Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Pamukkale, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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