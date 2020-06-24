Denizli'de motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özay ile yaya Turgut, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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