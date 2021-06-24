Denizli'de motosikletli narkotik ve yunus timleri kursları başarıyla tamamladı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus birimi ve narkotik timlerinde görev alacak 24 personel, zorlu eğitimlerini tamamladı.

Merkezefendi ilçesindeki Çevik Kuvvet yerleşkesindeki kurslara katılan 24 polis, motosikletle ileri seviye sürüş eğitimi aldı.

Kursları başarıyla tamamlayan ve motosikletleriyle görev yapacak timler, düzenlenen törende kısa bir gösteri sundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kutlu Balak, kursları tamamlayan personele görevlerinde başarılar dileyerek, "Ayrıca 10 otomobil de törenle hizmete alındı. Teşkilatımızı güçlendirmek için başlattığımız bir hizmet içi programın sonuna geldik. Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımız emek verdi. Denizli halkı ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına eğitimlerimizi tamamladık. Allah görev arkadaşlarımıza kaza bela vermesin. Başarıyla çalışmalarını diliyorum." diye konuştu.