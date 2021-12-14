Denizli'de müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, müteahhit İbrahim Çakar'ı 1999'da öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 4 yıl önce aldığı müebbet hapis cezası kesinleşen Yaşar T'nin (41) bir otoparkta saklandığını belirledi.
Yaşar T, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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