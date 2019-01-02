Denizli'de Muhtar Yolda Ölü Bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir muhtar yolda ölü bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir muhtar yolda ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yorga Mahallesi mezarlık yakınlarında yolda yerde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen şahsın da Yorga Mahalle Muhtarı Ramazan Öneri (41) olduğu ortaya çıktı.



İlk incelemede Öneri'nin vücudunda darp izine rastlanılmadı.



Öneri'nin cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Evli ve iki çocuk babası Öneri'nin dün gece mahalledeki kahvehaneden eve gitmek üzere ayrıldığı öğrenildi.

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