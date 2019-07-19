Son Dakika Haberleri: Denizli'de mülteci sayısı 20 binin üzerinde
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Denizli'de mülteci sayısı 20 binin üzerinde

1 saat önce

Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, kentteki mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu sayının her geçen gün arttığını kaydederek, Denizli'de sırasıyla en fazla mültecilerin ise Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Denizli'de mülteci sayısı 20 binin üzerinde, System.String[]
Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, kentteki mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu sayının her geçen gün arttığını kaydederek, Denizli'de sırasıyla en fazla mültecilerin ise Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Denizli'de yabancıların Türkiye'de sahip oldukları hak ve yükümlülükler konulu 'Uyum Buluşmaları' adlı program gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Halil Canavar, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile çoğunluğu mülteci olan çok sayıda kişi katıldı.

Yerelde hem ev sahibi topluma hem de ülkede farklı statülerde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, katılımcıların sorularına yanıt bulduğu 'Uyum Buluşması-Denizli' etkinliğine katılım yoğun oldu.

Programda konuşan Dağgez, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre Denizli'de geçici koruma kapsamında yaşayan 20 binin üzerinde yabancı uyruklu kişi olduğunu kaydetti. Suriyeli mültecilerin bu nüfusun 12 bin 473'ünü oluşturduğuna vurgu yapan Dağgez, yüzde 1,22 oranına karşılık gelen bu rakamın her yıl daha da arttığına dikkat çekti. Dağgez ayrıca kentte en çok Suriye, İran, Afganistan ve Irak uyruklu sığınmacının olduğunu kaydetti.

Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - DENİZLİ
Denizli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
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