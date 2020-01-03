Denizli'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Son Dakika

Denizli'de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Tır ve Kamyonlar Garajı'nda kontakları kapattı.

Bozburun Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajında toplanan kamyon sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto için kontak kapattı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın olay yerine gelmesi üzerine sürücülerle uzlaşmak için masaya oturdu.

Eylemcilerden Ramazan Bozkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, takograf uygulaması belirli aralıklarla dinlenmeyi öngördüğünü fakat park alanlarında yer bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kamyoncu esnafından çok sayıda belge istendiğinden şikayet eden Bozkaya, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.

Şoförlerden Süleyman Yılmaz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin 9 saat araç kullanma hakkı olduğunu ve bunun 4 saatini yük boşaltmak ve sarmakta olduğunu söyledi.

Kamyon şoförlerinden Ali Koca, "Buradaki arkadaşların sorunu dijital takograf ve bakanlığa yük bildirimleri. Arkadaşların çoğu ilk okul mezunu ve akıllı telefonu kullanamayan arkadaşlar. Bunlar bunu yapamazlar bu olur ama 10 yıl sonra olur ve yenil nesil geldikten sonra olur." dedi.