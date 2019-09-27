Denizli'de nar hasatı başladı

Denizli'de 25 bin dekar alandan 44 bin ton nar üretimi yapıldığı bildirildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyada en fazla nar üreten ülkeler arasında yer aldığı ve ülkenin ekolojik koşullarının uygunluğu, arazi miktarının çokluğu ve dış-iç taleplerin, üretimi hızlı bir şekilde artırdığı kaydedildi.

Kent genelinde 24 bin 511 dekar alanda nar yetiştiriciliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Meyve veren yaştaki ağaç sayımız 1 milyon 364 bin 880 adet. Meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 246 bin 397 adet olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 277 adet ağaçtan 44 bin 131 ton nar üretimi yapılmaktadır. Verime yatan nar bahçelerinden yaklaşık dekar başına 3 ton ürün alınmaktadır. İlimiz nar üretimi bakımından Ege Bölgesinde 2. Türkiye'de 4.sırada yer almaktadır. Denizli nar alanı ve üretiminde Antalya ve Muğla'dan sonra Türkiye'de 3.ildir." görüşlerine yer verildi.

Narın iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerinde yetiştirildiği belirtilerek mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale ilçesinde yetişen hicaz narının tat, renk, aroma ve kalitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih edildiği dikkat çekildi.



Yetiştirilen narın özellikle ihracatta değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"İlçede üretilen narlar bakanlığımızın iyi üretim metodları ile belirlenmiş entegre mücadele, iyi tarım uygulamaları projeler kapsamında üretilmektedir. İl müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda kayıt altındaki üreticilerin izlenebilir, insan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı üretim metodları ile ürettikleri ve hijyenik şartlarda hazırlanan narların yüzde 70- 80'i başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç edilmektedir"