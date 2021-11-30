Denizli'de Narkotik Eğitim Tırı mücadeleye dikkat çekti - Son Dakika

Denizli'ye "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye" yönelik yürütülen önleme çalışmaları kapsamında Narkotik Eğitim Tırı geldi.

Denizli'de 18-19-20 Kasım tarihlerinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı", "Madde Bağımlılığı ile Mücadele", "Uyuma (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu)" konularında bilgilendirme yapmak için Narkotik Eğitim Tırı geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, farklı meslek gruplarındaki yetişkin, genç olmak üzere toplam 1740 vatandaşa kiosk ekranlarından gerekli bilgilendirilmeler ve konular hakkında narkotik broşürleri dağıtıldı. Devam eden süreçte, "En İyi Narkotik Polisi Anne" faaliyetleri kapsamında toplam 2 bin 555'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 9 bin 810 kişiye yönelik gerekli bilgilendirme yapılırken, madde bağımlılığı ile mücadele faaliyetlerini önlemeye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği açıklandı. - DENİZLİ