Denizli'de neler oluyor? Dün bombacı koca, bugün 74 yaşındaki adam, 50 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika

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Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 74 yaşındaki Cafer G., mutfaktan çıkan eşi Safiye G.'yi (69) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı göğüs kısmından elinde bulunan ev tüfeğiyle vurdu.

Kanlar içinde kalan Safiye G. yere yığılırken, Cafer G. ise durumu oğlu Ferhat G.'ye söyledi. Haberi alan oğul 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken Cafer G.'yi gözaltına aldı.

KIZI VE OĞULLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumu öğrenen yaşlı çiftin kızı ve oğulları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, savcının incelemeleri ardından Safiye G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.