Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden prefabrik ev yapma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda Ankara'da ikamet eden K.K. (38) ve F.K'yi (28) operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılardan, daha önce hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan arama kaydı bulunduğu belirtilen K.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğimce tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.