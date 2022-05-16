Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

16.05.2022 18:58
Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birisi cezaevine gönderildi.

Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden prefabrik ev yapma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda Ankara'da ikamet eden K.K. (38) ve F.K'yi (28) operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılardan, daha önce hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan arama kaydı bulunduğu belirtilen K.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğimce tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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