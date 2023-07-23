Denizli'de Oğlu Tarafından Darp Edilen 68 Yaşındaki Anne Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Denizli'de Oğlu Tarafından Darp Edilen 68 Yaşındaki Anne Yoğun Bakımda

23.07.2023 10:16

Denizli'de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşama mücadelesi veriyor. Olayın ardından annesini döven Ahmet Can K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Denizli'de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşama mücadelesi veriyor.

TARTIŞINCA GÖZÜ DÖNDÜ

Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.'yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu. Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Bölgeye giden giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Annesini vahşice döven Ahmet Can K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen hayırsız evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Oğlu Tarafından Darp Edilen 68 Yaşındaki Anne Yoğun Bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Oğlu Tarafından Darp Edilen 68 Yaşındaki Anne Yoğun Bakımda - Son Dakika
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