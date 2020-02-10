Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi 1317 Sokakta oturan Kadir Ö. (77) ile oğlu Abdullah Ö. (36) tartışmaya başladı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Ö, oğlunu tabancayla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Abdullah Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadir Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Pamukkale, Çaybaşı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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