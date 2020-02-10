Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı - Son Dakika

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi 1317 Sokakta oturan Kadir Ö. (77) ile oğlu Abdullah Ö. (36) tartışmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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