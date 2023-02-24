Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

24.02.2023 11:53
Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde babası Hakan G ile tartışan lise öğrencisi K.G, pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hakan G'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. K.G, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.

Hakan G'nin İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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