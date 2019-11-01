Son Dakika Haberleri: Denizli'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı

7 saat önce

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı, System.String[]

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada büyük panik yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Babadağ-Sarayköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Sarayköy Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu Murat Özgül yönetimindeki 20 SV 150 plakalı okul servisi, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 ES 036 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 3 öğrenci yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi etmek amaçlı Sarayköy Devlet Hastanesi kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]