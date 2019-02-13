Son Dakika Haberleri: Denizli'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı

Denizli'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı

4 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Denizli'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beylerbeyi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Köse yönetimindeki 20 FP 102 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz kavşakta dönüş yaptığı sırada, Denizli'den Sarayköy yönüne giden Hilmi Genç yönetimindeki 20 SC 479 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Köse aracında sıkışırken, 14 lise öğrencisinin bulunduğu minibüsteki 4 öğrenci ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Köse'yi yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:52 Kaynak: DHA

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa
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