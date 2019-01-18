Denizli'de Öğrencilerin Karne Hediyesi Çam Fidanı Oldu

DENİZLİ'de 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, 189 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı.

DENİZLİ'de 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, 189 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Hasan Karahan, 19 Mayıs İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı, çam fidanı hediye etti.



Kent genelinde bugün 1117 okul ve kurumda, 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi için son ders zili çaldı. Sömestir tatiline giren 14 bin 135 öğretmen ve 189 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Denizli Valisi Hasan Karahan, 19 Mayıs İlkokulu'na giderek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un da yer aldığı törende öğrencilere karnelerinin yanında, çam fidanları da verildi. Öğrencilerden fidanları toprakla buluşturmalarını isteyen Vali Karahan, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.



- Denizli

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