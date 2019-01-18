Denizli
'de öğrencilerin karne hediyesi çam fidanı oldu
Denizli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, 189 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Denizli Valisi Hasan Karahan, 19 Mayıs
İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini ve çam fidanı dağıttı.
Denizli genelinde bugün 1117 okul ve kurumda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı için son ders zili çaldı. Sömestr tatiline giren 14 bin 135 öğretmen ve 189 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Denizli Valisi Hasan Karahan, 19 Mayıs İlkokulu'na giderek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
'un da yer aldığı törende öğrencilere karnelerinin yanında, çam fidanları da verildi. Öğrencilerden fidanları toprakla buluşturmalarını isteyen Vali Karahan, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.